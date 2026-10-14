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14 октября, 09:53

Общество

Москвичам напомнили о штрафе до 40 тыс рублей за повреждение шлагбаума во дворе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В Москве за повреждение шлагбаума, установленного во дворе, нарушителю может грозить штраф до 40 тысяч рублей. Об этом сообщает столичный Дептранс в МАХ.

В 2025 году в городе запустили упрощенную программу установки шлагбаумов в рамках "Московского паркинга". Раньше москвичам приходилось самостоятельно собирать документы, согласовывать проекты и получать подписи. Теперь подготовкой документов занимается город, от жителей требуется только согласие и подача заявки.

Установка шлагбаума и его обслуживание в течение первого года бесплатны. При этом оборудование остается городской собственностью, поэтому за его повреждение предусмотрена ответственность.

Помимо возмещения причиненного городу ущерба и штрафа, нарушителю может грозить административный арест на срок до 15 суток. Если водитель скроется с места ДТП, в результате которого был поврежден шлагбаум, его могут лишить водительских прав на срок до года.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что все случаи повреждения оборудования фиксируют встроенные камеры и уличные системы видеонаблюдения. По каждому инциденту город направляет заявление в правоохранительные органы. Ликсутов призвал жителей и гостей столицы бережно относиться к городскому имуществу.

Ранее в МВД объяснили необходимость ужесточения правил оплаты штрафов за нарушения ПДД для автомобилей с иностранной регистрацией тем, что их владельцы могут покинуть Россию до истечения действующего 60-дневного срока и не оплатить взыскание.

Сейчас власти прорабатывают законопроект, который предусматривает сокращение этого периода до одних суток после вступления постановления в силу. В случае неуплаты штрафа автомобиль смогут задержать до погашения задолженности. После экспертной проработки документ планируют внести в Госдуму в 2027 году, если его одобрит правительство.

Более 500 шлагбаумов установили в московских дворах в этом году

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