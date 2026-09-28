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28 сентября, 15:13

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Юрист Манько: автомобиль можно забрать до начала движения эвакуатора

Юрист рассказал, когда можно забрать автомобиль при эвакуации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобиль можно забрать без оплаты эвакуации и штрафстоянки до начала движения эвакуатора. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на юриста Александра Манько.

По его словам, в такой ситуации машину не будут задерживать. Однако для этого водителю необходимо устранить причину нарушения и переставить транспортное средство на разрешенное для парковки место.

"Сначала подойдите к инспектору ДПС. Решение о возврате принимает он, а не водитель эвакуатора", – отметил юрист.

После этого нужно предъявить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и полис ОСАГО, а потом убрать автомобиль с места нарушения. Также рекомендуется зафиксировать происходящее на видео.

Штраф за неправильную парковку все же придется заплатить, но водитель сможет избежать расходов, связанных с эвакуацией автомобиля и его размещением на специализированной стоянке, подчеркнул Манько.

Кроме того, эксперт напомнил водителям, что при эвакуации машины нельзя цепляться за дверь и лезть под колеса, если погрузчик уже поехал. Это опасно для жизни и может только усугубить ситуацию.

Ранее автоэксперт, кандидат технических наук Егор Васильев заявил, что открытие окна или люка автомобиля в дождь может привести к попаданию воды в салон, из-за чего электроника машины выйдет из строя. По его словам, в современных авто большое количество электронных компонентов и проводки. Часть из этого проходит под полом, куда в первую очередь устремляется вода.

Еще одна опасность на мокрой дороге – это аквапланирование, когда колеса перестают касаться асфальта. В такую погоду эксперт посоветовал не развивать скорость более 60 километров в час, иначе машина "всплывет".

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