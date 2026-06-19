Автоэксперт Васильев: попавшая в авто дождевая вода может вывести из строя электронику

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Открытие окна или люка автомобиля в дождь может привести к попаданию воды в салон, из-за чего электроника машины выйдет из строя. Об этом "Радио 1" заявил автоэксперт, кандидат технических наук Егор Васильев.

По словам специалиста, в современных авто большое количество электронных компонентов и проводки. Часть из этого проходит под полом, куда в первую очередь устремляется вода.

"Там могут быть блоки управления. Все это заливается – и автомобиль может просто уже не завестись", – сказал собеседник издания.

Выходя из машины, эксперт рекомендовал проверять все отверстия. Окна и люк также можно закрыть дистанционно через приложение в смартфоне, если автомобиль оснащен такой функцией.

Еще одна опасность на мокрой дороге – это аквапланирование, когда колеса перестают касаться асфальта. В такую погоду Васильев посоветовал не развивать скорость более 60 километров в час, иначе машина "всплывет".

"Если это все-таки произошло – сохраняем прямолинейное направление движения. Не нажимаем ни в коем случае на педаль тормоза. Корректируем руль минимально, подразумевая, что в любой момент автомобиль опять зацепится за дорогу", – объяснил автоэксперт.

Он призвал обращать внимание на каждую лужу, поскольку под гладкой поверхностью может скрываться глубокая яма. Если в воздухозаборник двигателя попадет вода, произойдет гидроудар.

При этом владельцам затопленных машин бесполезно надеяться на компенсацию от страховой компании, поскольку транспортное средство сломалось не по вине производителя, а из-за неправильной эксплуатации, уточнил Васильев. Он посоветовал водителям при возможности не садиться за руль в дождь.

При этом автомобилисты с полисом добровольного страхования (КАСКО) могут получить компенсацию в случае повреждения машины из-за падения деревьев или града. В зависимости от условий договора страховая компания организует ремонт или выплату. Иногда организации принимают решение только по фотографиям без документов от полиции, если обстоятельства ЧП очевидны, рассказал ранее эксперт Егор Лысой.