Эксперт Серебряков: тополиный пух может вывести из строя двигатель и кондиционер авто

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Тополиный пух может нарушить работу кондиционера и двигателя машины и даже вывести их из строя. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил директор департамента послепродажного обслуживания группы автомобильных компаний Игорь Серебряков.

Он пояснил, что в мае и июне тополиного пуха на улицах так много, что он может забить радиаторы системы охлаждения двигателя и кондиционера, воздушный фильтр и вентиляционные каналы.

Кроме того, в моторном отсеке пух может смешаться с пылью и масляными испарениями, нарушив тепловой режим двигателя, предупредил эксперт. Это приводит к его перегреву. А при забивании сотов радиатора кондиционера салон охлаждается значительно хуже. Также выходит из строя компрессор.

В период цветения тополя Серебряков посоветовал водителям каждую неделю очищать радиаторы сжатым воздухом или слабым напором воды. А в конце сезона стоит поменять воздушный фильтр двигателя.

При этом нельзя убирать пух при помощи огня и легковоспламеняющихся жидкостей, подчеркнул эксперт. В качестве дополнительной защиты можно установить специальную сетку на передний бампер.

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