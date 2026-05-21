Автоэксперт Шапарин назвал проблему поддельных хладагентов экстремально серьезной

Десятки иномарок загорелись в России во время жары из-за некачественного хладагента, утверждают СМИ. Как избежать проблемы и какие еще системы наиболее уязвимы в такую погоду, разбиралась Москва 24.

Жар вместо холода

Десятки иномарок сгорели в жаркую погоду по причине поддельного хладагента, который заливали в кондиционеры, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, первое время после заправки система функционировала штатно, однако позже компрессор выходил из строя, и появлялся запах гари. Более того, из-под капота шел дым и начиналось возгорание. Всему виной недорогие аналоги и смеси, которые заливали вместо качественных продуктов R-134a, R-410A, R-404A, R-227a и R-290.

Журналисты выяснили, что оригинальный хладагент стоит от 10 000 рублей, поэтому механики и продавцы порой смешивают разные вещества и продают по той же цене, рассчитывая, что это останется незамеченным. Однако смесь газов при контакте с алюминиевыми трубками и маслом способна запускать химические реакции с выделением большого количества тепла и образованием агрессивных соединений. В итоге они разрушают изнутри компрессор, конденсор и испаритель.

В свою очередь, независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Москвой 24 уточнил, что системы кондиционирования могут строиться на разных рабочих телах. В данном случае хладагенты – это газы, обладающие отрицательным коэффициентом расширения: под действием компрессора они охлаждаются и забирают тепловую энергию с радиатора.

По мнению специалиста, машины могли задымиться в ситуациях, где в кондиционер было залито бюджетное рабочее тело, содержащее спиртосодержащие или углеводородные жидкости, которые не предназначены для подобных нагрузок.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Степень герметизации системы рассчитана на определенный размер молекул, и для разных рабочих тел она должна быть своей. Вероятно, произошла утечка, и спирт загорелся.

Попов подчеркнул, что кондиционеры на спиртах охлаждают хуже, чем на фреоне или инертных газах: это связано с особенностями физических и химических свойств таких веществ, а также принципами работы подобных систем. Если после заправки охлаждение слабое, это может свидетельствовать о том, что залито некачественное рабочее тело, отметил специалист.

"Приобрел фальсификат"

Глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с Москвой 24 назвал тему поддельных запчастей и технических жидкостей, включая хладагенты, "экстремально серьезной".

По его мнению, ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке: получить декларации соответствия можно практически на любой товар.

"Этим пользуются некоторые производители тех же жидкостей, зачастую фальсифицируя протоколы испытаний. Например, оформляют документ якобы от имени проверенной компании, что их продукт полностью безопасен. На основании этого "отзыва" выпускается декларация, и на тех же маркетплейсах товар светится как оригинальный. При этом автопроизводители вообще не в курсе существования такой жидкости, а покупатель не знает, что приобрел фальсификат", – рассказал Шапарин.

Специалист подчеркнул, что последствия от использования таких товаров могут быть неконтролируемыми, как, например, в случае с поддельным хладагентом.





Антон Шапарин глава НАС Чтобы не попасть в такую ситуацию, важно обращаться только в проверенные сервисы и организации с хорошими отзывами, в том числе от ближайшего окружения. Однако даже это не дает 100% гарантии. Например, хороший сервис закупил моторное масло у привычного поставщика, но оно оказалось поддельным. Выявили это случайно, когда у машин начали ломаться двигатели один за другим.

Также Шапарин пояснил, что повышенной уязвимостью летом обладает антифриз: жидкость обязательно должна быть хорошего качества и в достаточном количестве, ведь она способна спасти двигатель от перегрева.

"Наиболее осторожными стоит быть владельцам машин с большим объемом мотора (например, 5 литров): в жару, особенно в пробках, мощные автомобили склонны к перегреву. Когда они стоят, естественный поток воздуха, охлаждающий двигатель, отсутствует, и вся нагрузка ложится на вентилятор. Для авто, особенно с большим двигателем в жарких условиях, этого недостаточно. Ситуацию усугубляет работающий кондиционер: его радиатор стоит перед основным и дополнительно нагревает, превращая подкапотное пространство в настоящую печь", – рассказал эксперт.

По его словам, выручает именно антифриз, который отводит тепло от двигателя: однако у любой жидкости есть предел – температура кипения. Со временем даже качественный антифриз теряет свои свойства и начинает испаряться: когда его уровень падает, охлаждение становится еще хуже, температура двигателя стремительно растет, вследствие чего может произойти повреждение мотора, предупредил Шапарин.

В свою очередь, автоэксперт Дмитрий Попов добавил, что особой уязвимостью в жару обладают автомобильные шины: при высоких температурах они становятся более мягкими и эластичными, в результате чего машина хуже держит траекторию в поворотах и рисунок протектора перестает работать эффективно. По этой причине в такую погоду необходимо снижать скорость, добавил он.

