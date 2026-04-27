В НАС раскритиковали продажу автомобилей через маркетплейсы

Ребенок случайно оформил на маркетплейсе заказ на три автомобиля общей стоимостью в 14 миллионов рублей, сообщили СМИ. Как в целом обстоит механизм покупки машины через интернет и о каких нюансах следует знать, расскажет Москва 24.

Из интереса

Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе Wildberries три фургона Fiat Doblo на 14 миллионов рублей из столичного автосалона.

По данным СМИ, ребенку хотелось узнать, пропустит ли система столь крупную покупку. Мать мальчика призналась, что была в шоке, когда заказ получил статус оплаченного и готового к самовывозу. При этом деньги со счета не списались – нужной суммы на балансе не оказалось.

Быстро отменить ошибочное оформление не удалось: семье пришлось потратить время на общение с поддержкой. В итоге заявку аннулировали, но сам факт, что площадка позволяет оформить такой заказ, заставил женщину задуматься о рисках.

В пресс-службе маркетплейса сообщили изданию "Подъем", что выясняют все обстоятельства случившегося, а сервис постоянно работает над тем, чтобы минимизировать подобные случаи. Родителям же в компании посоветовали подключить специальные функции.





из заявления пресс-службы маркетплейса Если происходят подозрительные действия, для обеспечения безопасности пользователя система может отменить заказ или разлогинить его. Это необходимо для отслеживания и предотвращения последствий потенциальных взломов и подобных противоправных действий.

В качестве дополнительной защиты от случайных заказов в пресс-службе рекомендовали подключить функцию подтверждения. В настройках личного кабинета пользователь может установить PIN-код или включить Touch ID и Face ID, а также их аналоги на устройствах Android. Если ошибочный заказ все же оформлен, в Wildberries посоветовали воспользоваться кнопкой отмены (она доступна в течение часа) или обратиться в службу поддержки.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Псковской области, где суд обязал предпринимателя вернуть деньги за iPhone, случайно заказанный трехлетним ребенком на маркетплейсе. Мальчик во время игры с телефоном оформил покупку гаджета стоимостью более 247 тысяч рублей. Мать попыталась отменить заказ, но служба поддержки отказала, так как с момента оформления прошел час. Ей посоветовали отказаться от товара в пункте выдачи, однако менеджер не смог этого сделать. Женщина забрала телефон и вновь обратилась в поддержку, но там перестали отвечать.

"Судом с ответчика в пользу истца взысканы стоимость оплаченного товара, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя, и компенсация морального вреда", – говорится в сообщении.

При этом во взыскании неустойки суд отказал, а женщину обязали вернуть телефон продавцу в полной комплектации и без следов эксплуатации.

"Вопрос безопасности"

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с Москвой 24 назвал странной ситуацию, когда такую дорогостоящую покупку, как автомобиль, можно оформить "как спички". По словам эксперта, при приобретении такого товара сначала нужно заключать договоры и только потом смотреть гарантийные обязательства.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Здесь же последовательность непонятна: сначала платишь деньги, потом получаешь машину и вместе с ней договор – нравится он или нет. Такие вещи свободно продавать нельзя: нужно хотя бы подтвердить, что пользователь – владелец карты, что это его аккаунт, ему есть 18 лет. Купить автомобиль может каждый, но управлять – нет.

Эксперт также отметил, что банковская карта могла оказаться не у ребенка, а у мошенников. Таким образом, по его мнению, механизмы защиты до конца не продуманы: пока это не произойдет, двигаться в направлении онлайн-продаж авто нельзя, даже несмотря на то, что этому были бы рады и маркетплейсы, и производители.

"Видимо, кто-то подразумевает, что пользователь сначала поговорил с менеджером в салоне, прокатился на машине, выбрал ее и только после этого заказал онлайн. Я с трудом такое представляю. Это покупка, которую нужно "пощупать", – подчеркнул Хайцеэр.

В случае онлайн-покупки транспортного средства есть риски столкнуться с поломкой или дефектом, и отказаться от товара будет проблематично. За рубежом подобный формат продаж рассматривается скорее как пиар, отметил он.

"Автомобиль на маркетплейсе для производителя реализуется на совсем других условиях, чем для среднестатистического человека или бизнеса. Можем ли мы представить, что маркетплейсу выплачивают, условно, 35–40% комиссии за размещение товара? Если да, то возникает вопрос: почему для потребителей автомобили стали такими дорогими?" – резюмировал Хайцеэр.

По мнению маркетолога, члена гильдии маркетологов Игоря Новикова, российские маркетплейсы на данный момент находятся на этапе, аналогичном ранним зарубежным решениям, когда в мировой практике не было особых ограничений в ассортименте товаров.

"Вся эта история либо будет отрегулирована, либо найдет свое развитие", – сказал эксперт Москве 24.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов Единственное, что беспокоит в данном случае, – стоимость. Удобно оплачивать онлайн, но это вопрос финансовой грамотности и безопасности. Возможно, маркетплейсам есть смысл ввести что-то наподобие "периода охлаждения" при кредитах: если человек покупает товар на определенную сумму, стоит подождать, пока транзакция пройдет.

Новиков напомнил, что сайты дилеров также предоставляют возможность приобрести машину онлайн. С этой точки зрения производителю нет разницы, какую витрину использовать.

В то же время специалист предположил, что маркетплейсы не смогут полностью заменить автосалоны и частные сделки.

"Для России это пока новая история. Отток рынка идет туда, но какие-то ниши все равно сохранятся. Всегда будут люди, которым нужно прийти и посмотреть, для которых "потрогать" – более надежный способ", – добавил специалист.

Также офлайн-сделки нужны тем, кому нужна срочная покупка, которая не требует ожидания доставки. Кроме того, есть люди, которые не пользуются безналичными деньгами и привыкли покупать машину "из рук в руки", заключил Новиков.

