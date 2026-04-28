Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
00:45

Общество

Уровень погодной опасности в Москве снижен с оранжевого до желтого

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Подмосковье был снижен уровень погодной опасности с оранжевого до желтого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Отмечается, что предыдущее предупреждение перестало действовать в полночь 28 апреля. Сейчас сохраняется средний, желтый уровень угрозы, который продлится до 21:00.

Также синоптики предупреждают о сильном западном ветре: ночью его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, днем – до 17 метров в секунду. Кроме того, ожидаются осадки, местами сильный снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 28 апреля. По данным синоптика, всего за день выпадет 11 миллиметров осадков при норме апреля в 37 миллиметров.

Мокрый снег ожидается в Москве 28 апреля

обществопогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика