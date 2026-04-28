Уровень погодной опасности в Москве снижен с оранжевого до желтого

В Москве и Подмосковье был снижен уровень погодной опасности с оранжевого до желтого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Отмечается, что предыдущее предупреждение перестало действовать в полночь 28 апреля. Сейчас сохраняется средний, желтый уровень угрозы, который продлится до 21:00.

Также синоптики предупреждают о сильном западном ветре: ночью его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, днем – до 17 метров в секунду. Кроме того, ожидаются осадки, местами сильный снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 28 апреля. По данным синоптика, всего за день выпадет 11 миллиметров осадков при норме апреля в 37 миллиметров.