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01:15

Политика

Захарова прокомментировала удар ВСУ по заправке в Брянской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар украинских войск по автозаправке в Брянской области.

"Киевскорежимные вампиры", – приводит РИА Новости слова дипломата.

ВСУ нанесли удар по заправке в Стародубском районе Брянской области 11 июня. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток. Кроме того, осколками были повреждены пять гражданских автомобилей.

В этот же день украинские силы нанесли удар по поселку Белая Березка в Брянской области. В результате погибли два человека, еще два пострадали. Местные власти выразили соболезнования родным погибших, пообещав оказать материальную помощь и поддержку.

Помимо этого, ВСУ ударили из артиллерии по поселку Суземка. Погибли двое мирных жителей, один из них – директор биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков.

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