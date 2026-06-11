Два человека погибли при ударе ВСУ по селу в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

ВСУ нанесли удар по поселку Белая Березка в Брянской области. В результате погибли два человека, еще два пострадали, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в МАХ.

"Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, спасти мужчину не удалось", – написал он.

Ковальчук выразил соболезнования родным погибших, пообещав оказать материальную помощь и поддержку.

Ранее один мирный житель погиб, еще 11 получили ранения при ударе украинского БПЛА по пассажирскому автобусу в селе Белгородской области. Дрон атаковал автобус в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте.

Кроме того, в поселке Разумном Белгородского округа из-за удара FPV-дрона оказалась повреждена спецтехника. В хуторе Леоновке Валуйского округа в результате детонации сбитого дрона разбились окна надворной постройки.

