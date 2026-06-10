График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 13:35

Происшествия

Подросток погиб в результате атаки ВСУ на Ирмино в ЛНР

Фото: MAX/Леонид Пасечник

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дроном атаковали подростков на питбайках в городе Ирмино Луганской Народной Республики. Погиб 17-летний юноша, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на своей странице в MAX.

Еще один 16-летний подросток получил осколочное ранение и был госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую помощь, добавил он.

Кроме того, в Троицком муниципальном округе атакован автомобиль. В результате транспортное средство загорелось, а водитель был ранен. Он получил медицинскую помощь на месте.

Пасечник принес соболезнования семье погибшего подростка и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он напомнил, что ВСУ намеренно атакуют мирных жителей. Глава ЛНР призвал граждан быть внимательными и укрываться при обнаружении летящего беспилотника.

Ранее два подростка 14 и 15 лет пострадали при атаке вражеского дрона в Лисичанске. В тот момент они катались на велосипедах. Пострадавших доставили в медучреждение для оказания помощи.

Читайте также


происшествиярегионы

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика