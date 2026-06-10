Подросток погиб в результате атаки ВСУ на Ирмино в ЛНР

Фото: MAX/Леонид Пасечник

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дроном атаковали подростков на питбайках в городе Ирмино Луганской Народной Республики. Погиб 17-летний юноша, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на своей странице в MAX.

Еще один 16-летний подросток получил осколочное ранение и был госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую помощь, добавил он.

Кроме того, в Троицком муниципальном округе атакован автомобиль. В результате транспортное средство загорелось, а водитель был ранен. Он получил медицинскую помощь на месте.

Пасечник принес соболезнования семье погибшего подростка и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он напомнил, что ВСУ намеренно атакуют мирных жителей. Глава ЛНР призвал граждан быть внимательными и укрываться при обнаружении летящего беспилотника.

Ранее два подростка 14 и 15 лет пострадали при атаке вражеского дрона в Лисичанске. В тот момент они катались на велосипедах. Пострадавших доставили в медучреждение для оказания помощи.

