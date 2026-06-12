Дэн Джарвис назначен министром обороны Великобритании

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Бывший замглавы МВД Великобритании и член парламента Дэн Джарвис был назначен министром обороны страны. Об этом сообщает канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера.

Джарвис сменит на этом посту Джона Хили, который ушел в отставку в знак несогласия с недостаточными инвестициями в оборону Соединенного Королевства.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил сенату назначить исполняющего обязанности генпрокурора США Тодда Бланша на эту должность на постоянной основе. В Штатах генеральный прокурор страны одновременно является и министром юстиции.

В свою очередь, уроженец Белоруссии, военный секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность директора разведслужбы "Моссад".