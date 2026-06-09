Дональд Трамп предложил кандидатуру Тодда Бланша на пост генпрокурора США

Фото: AP Photo/Allison Robbert

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил сенату назначить исполняющего обязанности генпрокурора США Тодда Бланша на эту должность на постоянной основе. Об этом говорится на сайте Белого дома.

"В сенат направлена кандидатура: Тодд Бланш из Флориды на должность генерального прокурора", – говорится в сообщении.

В США генеральный прокурор страны одновременно является и министром юстиции. Бланш занимает должность исполняющего обязанности генпрокурора с апреля. До этого он был федеральным прокурором и личным адвокатом Трампа.

Ранее Трамп назначил американского посла в Турции Тома Баррака своим спецпосланником по Ираку. По словам лидера США, дипломат также будет совмещать эти посты с должностью спецпосланника по Сирии.

В мае СМИ сообщали о том, что глава национальной разведки США Тулси Габбард подала заявление об отставке с 30 июня. Такое решение она приняла после того, как врачи обнаружили у ее супруга редкую форму рака костей.