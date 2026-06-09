Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:26

Политика

Дональд Трамп предложил кандидатуру Тодда Бланша на пост генпрокурора США

Фото: AP Photo/Allison Robbert

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил сенату назначить исполняющего обязанности генпрокурора США Тодда Бланша на эту должность на постоянной основе. Об этом говорится на сайте Белого дома.

"В сенат направлена кандидатура: Тодд Бланш из Флориды на должность генерального прокурора", – говорится в сообщении.

В США генеральный прокурор страны одновременно является и министром юстиции. Бланш занимает должность исполняющего обязанности генпрокурора с апреля. До этого он был федеральным прокурором и личным адвокатом Трампа.

Ранее Трамп назначил американского посла в Турции Тома Баррака своим спецпосланником по Ираку. По словам лидера США, дипломат также будет совмещать эти посты с должностью спецпосланника по Сирии.

В мае СМИ сообщали о том, что глава национальной разведки США Тулси Габбард подала заявление об отставке с 30 июня. Такое решение она приняла после того, как врачи обнаружили у ее супруга редкую форму рака костей.

Кадровая чистка началась в Пентагоне на фоне неудач США в Иране

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика