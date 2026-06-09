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00:56

Технологии

Apple представила iOS 27 и Siri на основе ИИ

Фото: depositphotos/bernardbodo

Компания Apple представила новую версию операционной системы iOS 27, а также голосового помощника Siri AI на ежегодной конференции Worldwide Developers Conference.

Теперь Siri AI получит собственное приложение с интерфейсом в виде чата. Пользователи смогут взаимодействовать с ассистентом в текстовом или голосовом режиме. Заявляется, что Siri стала лучше понимать контекст, способна анализировать переписку в почте и сообщениях, календарь и контакты для выполнения сложных запросов и многое другое.

В iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 внедрили систему поиска Search or Ask, которая вызывается смахиванием от верхнего края экрана и объединяет функции поиска Spotlight и Siri. В операционную систему также интегрировали возможность переключения между моделями ИИ. К примеру, при выполнении сложных задач Siri может передать запрос ChatGPT, Gemini или Claude.

Ранее Apple выпустила обновление iOS, позволяющее устранить проблемы с включением у смартфонов серии iPhone 17. На проблему впервые обратили внимание около полугода назад, она затронула небольшое количество пользователей смартфонов. Оказалось, что если устройство разрядится до 0%, то обратно уже не включится.

Флагманский iPhone 17 Pro Max заметно подешевел в России. В рознице цены на смартфон начинаются примерно от 93 тысяч рублей, тогда как крупные федеральные сети и маркетплейсы предлагают телефон по цене от 95 тысяч. Небольшие офлайн-магазины продают устройство уже от 85 тысяч рублей.

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