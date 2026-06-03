03 июня, 17:32Технологии
Раритетный Apple Стива Джобса выставили на продажу на ПМЭФ
Фото: телеграм-канал "Mash Money"
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выставили на продажу компьютер Apple конца 1970-х годов, принадлежавший Стиву Джобсу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash Money.
Экспонат представлен в рамках выставки "Архив времени" от галереи Stargift. По данным организаторов, Джобс лично подарил этот компьютер своему другу Аллану Алкорну.
Помимо раритетного компьютера, посетителям представили минералогическую коллекцию с автографом Ивана Губкина, редкий архив Петра Чайковского и ранее не публиковавшиеся письма Марка Шагала.
Ранее в меню ресторана на ПМЭФ обнаружили "блюдо" стоимостью 200 миллиардов рублей. Под этой позицией скрывается инвестиционный проект по комплексному освоению территории косы Долгой.
ПМЭФ продлится до 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.