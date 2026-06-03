Раритетный Apple Стива Джобса выставили на продажу на ПМЭФ

Фото: телеграм-канал "Mash Money"

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выставили на продажу компьютер Apple конца 1970-х годов, принадлежавший Стиву Джобсу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash Money.

Экспонат представлен в рамках выставки "Архив времени" от галереи Stargift. По данным организаторов, Джобс лично подарил этот компьютер своему другу Аллану Алкорну.

Помимо раритетного компьютера, посетителям представили минералогическую коллекцию с автографом Ивана Губкина, редкий архив Петра Чайковского и ранее не публиковавшиеся письма Марка Шагала.

Ранее в меню ресторана на ПМЭФ обнаружили "блюдо" стоимостью 200 миллиардов рублей. Под этой позицией скрывается инвестиционный проект по комплексному освоению территории косы Долгой.

ПМЭФ продлится до 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.