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03 июня, 17:32

Технологии

Раритетный Apple Стива Джобса выставили на продажу на ПМЭФ

Фото: телеграм-канал "Mash Money"

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выставили на продажу компьютер Apple конца 1970-х годов, принадлежавший Стиву Джобсу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash Money.

Экспонат представлен в рамках выставки "Архив времени" от галереи Stargift. По данным организаторов, Джобс лично подарил этот компьютер своему другу Аллану Алкорну.

Помимо раритетного компьютера, посетителям представили минералогическую коллекцию с автографом Ивана Губкина, редкий архив Петра Чайковского и ранее не публиковавшиеся письма Марка Шагала.

Ранее в меню ресторана на ПМЭФ обнаружили "блюдо" стоимостью 200 миллиардов рублей. Под этой позицией скрывается инвестиционный проект по комплексному освоению территории косы Долгой.

ПМЭФ продлится до 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
технологииэкономика

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