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03 июня, 15:20

Экономика

В меню ресторана на ПМЭФ обнаружили "блюдо" за 200 миллиардов рублей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В меню ресторана на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обнаружили "блюдо" стоимостью 200 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

Выяснилось, что под этой позицией скрывается инвестиционный проект по комплексному освоению территории косы Долгой.

Меню ресторана "Кубань", который работает для участников ПМЭФ, оформлено в формате инвестиционного каталога. Наряду с привычными разделами вроде закусок, горячих блюд, летнего меню и предложений от шеф-повара в нем представлены инвестиционные проекты, меры государственной поддержки и услуги агентства по принципу "одного окна".

Среди наиболее крупных лотов – проект строительства оздоровительного комплекса стоимостью 14 миллиардов рублей и комплексное освоение территории косы Долгой, оцененное в 200 миллиардов рублей. Механизм государственно-частного партнерства в каталоге представлен под названием "Сет на двоих", его стоимость указана как "бесценная".

Для гостей форума доступны и традиционные блюда. К примеру, кубанский борщ со сметаной и салом стоит 1 350 рублей, уха из адлерской форели – 1 900 рублей, а томленое ребро молодого бычка – 3 800 рублей. В меню также представлены сыры, вина и крепкие напитки кубанского производства.

Форум продлится с 3 по 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Ожидается, что 5 июня Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ. Также планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
экономика

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