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03 июня, 09:40

Транспорт

Компания Volga представила на ПМЭФ флагманский кроссовер К50

Фото: volga.auto

Российский автопроизводитель Volga на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые показал флагманский кроссовер K50.

Автомобиль относится к классу SUV D. Он оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Старт продаж ожидается в июне.

Ранее уточнялось, что три новые модели машин Volga будут представлены в пяти цветах. Кроссовер К50 можно купить в черном, белом, сером, серебристом и зеленом вариантах. Цена авто – от 4,2 миллиона рублей.

Седан К50 получит такие же оттенки. Его стоимость будет начинаться от 2,9 миллиона рублей. В свою очередь, кроссовер К40 будет в черном, белом, серебристом, синем и светло-зеленом цветах. Стоимость модели – от 2,75 миллиона рублей.

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