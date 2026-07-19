Состояние 8 пострадавших при атаке на склад в Тамбовской области остается тяжелым

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Состояние 8 пострадавших при атаке украинских беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области остается тяжелым. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Кузнецов уточнил, что состояние еще 14 пострадавших оценивается как средней степени тяжести. При этом девять человек получили помощь амбулаторно. По словам помощника министра здравоохранения России, всего на стационарном лечении находится 22 человека.

Кроме того, Кузнецов сообщил, что 10 пострадавших эвакуированы в столицу для лечения в федеральных медицинских центрах и столичных больницах. По его словам, граждан доставили в Москву автотранспортом и на санитарных вертолетах. В пути пациентов сопровождали врачи, все перенесли дорогу удовлетворительно.

В свою очередь, 40 человек, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на логистический центр в Московской области, проходят лечение в стационарах. По словам помощника министра здравоохранения России, состояние 7 пациентов врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще 29 пострадавших обратились за амбулаторной помощью.

Кузнецов отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. Координацию лечения осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области в ночь на 18 июля. Глава региона Евгений Первышов сообщал, что противник намеренно использовал в БПЛА поражающие элементы в виде металлических шариков, чтобы нанести максимальный урон мирным гражданам.

В результате погибли 7 сотрудников ночной смены – 4 мужчин и 3 женщины. Еще 25 граждан – 16 мужчин и 9 женщин – получили ранения.

В этот же день были атакованы несколько городских округов Подмосковья. В частности, был нанесен удар по логистическому центру Wildberries в Электростали. В результате погиб один человек, еще 57 пострадали.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела о теракте. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсекретаря организации Ванессе Фрезье в связи с новой волной атак ВСУ на российские регионы.

Основатель Wildberries Татьяна Ким назвала атаку ВСУ на логистические центры компании ужасными событиями. Она добавила, что семьи погибших сотрудников компании, а также пострадавшие, чье состояние оценивается как тяжелое, получат денежные компенсации.

