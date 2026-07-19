Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 10:18

Происшествия

Состояние 8 пострадавших при атаке на склад в Тамбовской области остается тяжелым

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Состояние 8 пострадавших при атаке украинских беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области остается тяжелым. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Кузнецов уточнил, что состояние еще 14 пострадавших оценивается как средней степени тяжести. При этом девять человек получили помощь амбулаторно. По словам помощника министра здравоохранения России, всего на стационарном лечении находится 22 человека.

Кроме того, Кузнецов сообщил, что 10 пострадавших эвакуированы в столицу для лечения в федеральных медицинских центрах и столичных больницах. По его словам, граждан доставили в Москву автотранспортом и на санитарных вертолетах. В пути пациентов сопровождали врачи, все перенесли дорогу удовлетворительно.

В свою очередь, 40 человек, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на логистический центр в Московской области, проходят лечение в стационарах. По словам помощника министра здравоохранения России, состояние 7 пациентов врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще 29 пострадавших обратились за амбулаторной помощью.

Кузнецов отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. Координацию лечения осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области в ночь на 18 июля. Глава региона Евгений Первышов сообщал, что противник намеренно использовал в БПЛА поражающие элементы в виде металлических шариков, чтобы нанести максимальный урон мирным гражданам.

В результате погибли 7 сотрудников ночной смены – 4 мужчин и 3 женщины. Еще 25 граждан – 16 мужчин и 9 женщин – получили ранения.

В этот же день были атакованы несколько городских округов Подмосковья. В частности, был нанесен удар по логистическому центру Wildberries в Электростали. В результате погиб один человек, еще 57 пострадали.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела о теракте. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсекретаря организации Ванессе Фрезье в связи с новой волной атак ВСУ на российские регионы.

Основатель Wildberries Татьяна Ким назвала атаку ВСУ на логистические центры компании ужасными событиями. Она добавила, что семьи погибших сотрудников компании, а также пострадавшие, чье состояние оценивается как тяжелое, получат денежные компенсации.

Wildberries выплатит по 2 млн руб семьям погибших при ударах по логистическим центрам

Читайте также


происшествиярегионы

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика