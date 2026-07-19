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19 июля, 14:26

Происшествия

В Иране сообщили об ударах США по строящейся АЭС "Дарховейн"

Фото: Getty Images/U.S. Navy

Строящаяся атомная электростанция "Дарховейн" на юго-западе Ирана подверглась ударам со стороны Вооруженных сил США. Об этом сообщила пресс-служба Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Удар был нанесен несколькими снарядами в ночь на 19 июля.

Тем временем правительство Иордании опровергло информацию об эвакуации людей из международного аэропорта и морского порта в Акабе из-за угрозы безопасности. Официальный представитель кабмина королевства Мухаммед аль-Мумани заявил, что оба объекта работают в штатном режиме.

"Иорданские власти не принимали никаких решений об эвакуации международного аэропорта имени короля Хусейна в Акабе или порта", – приводит слова представителя кабмина королевства агентство Petra.

Аль-Мумани подчеркнул, что соответствующие органы безопасности не зафиксировали потенциальных угроз за последние часы. Поэтому он призвал граждан получать информацию только из официальных источников, не поддаваясь слухам.

Ранее посольство США в соцсети X рекомендовало американцам воздержаться от поездок в эти районы, ссылаясь на якобы проведенную властями королевства эвакуацию воздушной гавани и морского порта в связи с угрозами безопасности.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля 2026 года. Тогда израильские и американские военные нанесли удары по иранским объектам. Исламская Республика, в свою очередь, атаковала еврейское государство и американские базы в регионе.

Спустя время стороны заключили временное перемирие. 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в начале июля боевые действия возобновились.

Президент США Дональд Трамп заявил после этого, что режим прекращения огня больше не действуют. Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади 18 июля сообщил о прекращении выполнения обязательств по меморандуму с Вашингтоном.

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