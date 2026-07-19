Путин выразил КНДР признательность за поддержку проведения СВО

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Владимир Путин выразил КНДР признательность за поддержку проводимой Россией СВО. Об этом президент РФ заявил в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Еще раз хочу выразить признательность <...> за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области <...> Никогда не забудем их подвига. Будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками", – заверил российский лидер.

По словам Путина, доблесть, отвага, мужество и героизм северокорейских воинов отмечены государственными наградами РФ. Также он напомнил, что ценит глубокое взаимопонимание и дружбу, сложившиеся с лидером республики Ким Чен Ыном.

Встреча Путина и главы МИД КНДР проходит в Кремле. В ходе беседы лидер РФ дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР, а также передал самые теплые приветы главе Северной Кореи.

В свою очередь министр иностранных дел КНДР выразила признательность за теплые слова и сказала, что лидер государства совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с Россией.

