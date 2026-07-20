Репетитор попытался украсть 1 тыс евро у семьи из Москвы

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Молодой репетитор из Красноярска попытался украсть 1 040 евро у семьи в центре Москвы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на столичное управление МВД России.

Преподаватель проработал с ребенком полгода. За это время он подробно изучил расположение комнат и увидел, что в квартире часто не запирали двери, при этом ключи от сейфа всегда были на виду.

В один из дней подросток услышал странный шум в доме. Приехавший по звонку сына отец заметил у сейфа репетитора с конвертом в руках. Он попытался придумать оправдание, но правонарушение зафиксировала камера видеонаблюдения. В отношении преподавателя возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему, нацеленную на несовершеннолетних владельцев iPhone в Москве. Отмечалось, что аферисты сначала входили в доверие к подросткам, а затем отправляли фотографию якобы разбитого смартфона и просили войти в их учетную запись iCloud под предлогом помощи.