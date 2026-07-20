20 июля, 08:15Безопасность
Мошенники начали обманывать московских подростков с iPhone
Мошенники придумали новую схему, нацеленную на несовершеннолетних владельцев iPhone в Москве. Сначала они входят в доверие к подросткам, а затем отправляют фотографию якобы разбитого смартфона и просят войти в их учетную запись iCloud под предлогом помощи.
После этого мошенники получают возможность заблокировать устройство жертвы. За разблокировку они требуют деньги, а в случае отказа угрожают удалить личные данные.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.