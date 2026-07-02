Продажи гибридных автомобилей увеличились в России на треть. По данным аналитического агентства "Автостат", на прошлой неделе на учет поставили более 1,7 тысячи автомобилей с гибридной силовой установкой.

Эксперты советуют при выборе гибридного автомобиля учитывать срок службы батареи и условия эксплуатации. При этом специалисты не исключают появления наценок на такие машины из-за повышенного спроса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.