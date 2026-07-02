02 июля, 07:15Транспорт
Маршруты трамваев изменятся на севере Москвы с 4 по 12 июля
Маршруты трамваев изменятся на севере Москвы с 4 по 12 июля. В ближайшие выходные, 4 и 5 июля, трамваи не будут ходить до станции метро "Сокол" и МЦК Коптево. Это связано с ремонтом путей.
Москвичам рекомендуют пользоваться автобусами и альтернативными трамвайными маршрутами, о которых можно узнать на сайте департамента транспорта. После окончания работ движение будет восстановлено.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.