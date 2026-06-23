23 июня, 18:15Экономика
Вице-премьер Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой
Ситуация на топливном рынке России остается непростой, но контролируемой. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, правительство принимает все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом и уже разработало комплекс мер. В частности, введен полный запрет на экспорт бензина и авиационного керосина. Кроме того, рассматривается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.
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