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23 июня, 18:15

Экономика

Вице-премьер Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой

Вице-премьер Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой

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Ситуация на топливном рынке России остается непростой, но контролируемой. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, правительство принимает все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом и уже разработало комплекс мер. В частности, введен полный запрет на экспорт бензина и авиационного керосина. Кроме того, рассматривается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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