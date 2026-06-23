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В Пензенской области ввели ограничения на продажу топлива, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на губернатора Олега Мельниченко.

С 23 июня топливо отпускается только в бензобак, для физлиц – не более 100 литров бензина и 200 литров дизеля на один автомобиль. По словам Мельниченко, это необходимо, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке, а также предотвратить искусственный дефицит.

Меры будут действовать до стабилизации логистических поставок, а срок зависит от ответственного потребления и восстановления цепочек. Губернатор добавил, что ситуация на АЗС контролируется ежедневно.

Ранее временные правила отпуска топлива для частных автовладельцев ввели в Саратовской области – до 30 июня на одну машину можно приобрести не более 30 литров бензина. Губернатор региона Роман Бусаргин объяснил, что данная мера является вынужденной и направленной на борьбу с необоснованным ажиотажем.

