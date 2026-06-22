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22 июня, 23:45

Экономика

В Саратовской области ввели лимит на продажу бензина

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Олег Спиридонов

С 23 июня в Саратовской области вступают в силу временные правила отпуска топлива для частных автовладельцев. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в мессенджере MAX.

На один автомобиль можно будет приобрести не более 30 литров бензина. Ограничения продлятся до 30 июня.

Соответствующее решение принято региональным оперативным штабом для стабилизации обстановки на АЗС по итогам совещания с производителями и поставщиками. Глава региона назвал этот шаг вынужденной мерой, направленной на борьбу с необоснованным ажиотажем и предотвращением возможных спекуляций на топливном рынке.

Ранее в "Татнефти" сообщили об отсутствии проблем с бензином и дизельным топливом на сети АЗС в Московском регионе. Однако там отметили, что действующий лимит в 30 литров по АИ-95 сохраняется.

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