ФАС направила "Нефтьмагистрали" запрос о ценах на топливо

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Федеральная антимонопольная служба России направила компании "Нефтьмагистраль" запрос о ценах на топливо. Крупнейшая независимая сеть АЗС должна до 26 июня представить соответствующую информацию, сообщила пресс-служба ведомства.

"Компании необходимо предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС. Сеть также должна направить данные о рентабельности продаж, а также экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива", – указано в сообщении.

Уточняется, что запрос отправлен в рамках мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и соблюдения требований антимонопольного законодательства.

По данным Росстата, розничная цена бензина в России в период с 9 по 15 июня увеличилась на 0,96% – до 69,11 рубля за литр, а дизельного топлива – до 80,78 рубля за литр. АИ-92 в среднем подорожал на 1,02% (до 65,41 рубля за литр), АИ-95 – на 0,95% (до 71,11 рубля), а АИ-98 – на 0,38% (до 95,38 рубля). В целом рост цен на бензин зафиксирован в 78 регионах страны.