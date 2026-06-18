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18 июня, 19:28

Экономика

В "Татнефти" сообщили об отсутствии проблем с бензином на сети АЗС в Московском регионе

Фото: depositphotos/AY_PHOTO

На сети АЗС "Татнефть" в Московском регионе нет проблем с наличием бензина и дизельного топлива, сообщили ТАСС в компании.

Также там отметили, что действующий лимит в 30 литров по АИ-95 сохраняется.

Ранее сообщалось, что поставка нефтепродуктов в Москву осуществляется в штатном режиме. Работа всех АЗС в городе отлажена.

Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила компании "Нефтьмагистраль" запрос о ценах на топливо. Сеть АЗС до 26 июня должна предоставить сведения о средневзвешенной стоимости бензинов и дизтоплива, объемах реализации, рентабельности продаж и экономическом обосновании изменения цен.

Запрос был направлен в рамках мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов. Согласно данным Росстата, с 9 по 15 июня розничная цена бензина в России выросла на 0,96% – до 69,11 рубля за литр, дизельного топлива – до 80,78 рубля за литр. АИ-92 подорожал до 65,41 рубля, АИ-95 – до 71,11 рубля, АИ-98 – до 95,38 рубля. Уточнялось, что рост был зафиксирован в 78 регионах страны.

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