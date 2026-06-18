В Москве сообщили о штатной поставке нефтепродуктов и работе АЗС в городе

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Поставка нефтепродуктов в Москву осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил в МАХ комплекс городского хозяйства.

Также уточняется, что работа всех АЗС в городе отлажена.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила компании "Нефтьмагистраль" запрос о ценах на топливо. Крупнейшая независимая сеть АЗС должна до 26 июня предоставить информацию о средневзвешенной стоимости бензинов и дизтоплива, объемах реализации, рентабельности продаж и экономическом обосновании изменения цен.

Запрос отправлен в рамках мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов. По данным Росстата, в период с 9 по 15 июня розничная цена бензина в России выросла на 0,96% – до 69,11 рубля за литр, дизельного топлива – до 80,78 рубля за литр. АИ-92 подорожал до 65,41 рубля, АИ-95 – до 71,11 рубля, АИ-98 – до 95,38 рубля. Рост зафиксирован в 78 регионах страны.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал необходимость выработки конкретных действий и шагов, позволяющих задействовать весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей нефтепродуктами.