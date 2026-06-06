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06 июня, 09:45

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Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в Центральной России достиг 90%

Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в Центральной России достиг 90%

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Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в Центральной России достиг 90%. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 314 тысяч рублей, во вторичке – 165 тысяч. Такую динамику можно связать с последствиями действия льготной ипотеки и перегревом рынка.

При этом снижение спроса приводит к точечным скидкам от застройщиков – полноценного удешевления нового жилья не будет, говорят участники рынка.

Какой разрыв цен между первичным и вторичным рынком в Москве? Почему он образовался? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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