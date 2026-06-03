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03 июня, 06:20

Город

"Новости дня": третий этап благоустройства стартовал в парке "Сокольники" в Москве

"Новости дня": третий этап благоустройства стартовал в парке "Сокольники" в Москве

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В парке "Сокольники" в Москве стартовал третий, заключительный этап благоустройства. Работы идут полным ходом, совсем скоро москвичей ждут новые пространства для отдыха и занятий спортом. На тропе здоровья отремонтируют покрытие и добавят новые площадки для воркаута.

Преобразятся Оленьи пруды, куда вернется беседка и будет восстановлен мост. Рядом возведут новую прогулочную зону и отремонтируют детскую площадку. У Нижнего Майского пруда появится павильон-кафе в историческом стиле и беседка для мероприятий. Центральная эстрада обзаведется гримерной.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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