"Новости дня": третий этап благоустройства стартовал в парке "Сокольники" в Москве

В парке "Сокольники" в Москве стартовал третий, заключительный этап благоустройства. Работы идут полным ходом, совсем скоро москвичей ждут новые пространства для отдыха и занятий спортом. На тропе здоровья отремонтируют покрытие и добавят новые площадки для воркаута.

Преобразятся Оленьи пруды, куда вернется беседка и будет восстановлен мост. Рядом возведут новую прогулочную зону и отремонтируют детскую площадку. У Нижнего Майского пруда появится павильон-кафе в историческом стиле и беседка для мероприятий. Центральная эстрада обзаведется гримерной.

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