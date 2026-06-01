В Театре на Юго-Западе показали спектакль "Мастер и Маргарита"

В Театре на Юго-Западе состоялся показ спектакля "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова. В современной постановке, как и в оригинальном произведении, переплетены темы любви, библейского сюжета и квартирного вопроса.

По словам исполнителя роли Понтия Пилата Сергея Бородинова, роман повествует об обычных людях, наделенных властью, а мораль постановки в том, что зло должно быть наказано.

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