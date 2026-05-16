Наталья Сергунина: кинопарк "Москино" открывает сезон показов на свежем воздухе

На центральной площади кинопарка "Москино" начинаются показы фильмов под открытым небом, которые будут проходить весь теплый сезон. Первые из них запланированы на 16-17 и 23-24 мая. На большом экране посетители смогут посмотреть советскую классику и отечественные новинки, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Зрителей ждут картины в разных жанрах: от комедий до научной фантастики. В программе такие ленты, как "Гостья из будущего", "…А зори здесь тихие", "Воздух", – отметила Наталья Сергунина.

Показы бесплатные, понадобится только входной билет на территорию комплекса. Узнать расписание можно на официальном сайте.

Зимой экран был установлен на катке в натурной съемочной локации "Соборная площадь". На нем транслировали золотую коллекцию Госфильмофонда и трейлеры фильмов, снятых в самом кинопарке.

Помимо киносеансов, для москвичей и туристов здесь регулярно проводят творческие мастер-классы, театрализованные представления, выставки, обзорные экскурсии и многое другое. Например, в эти выходные всех желающих приглашают на занятия по дубляжу и управлению цифровым персонажем, фотосессию по мотивам советской комедии "Любовь и голуби", интерактивный квест по сюжету повести "Маленький принц".

Кинопарк "Москино" – часть московского кинокластера, который активно развивают в рамках проекта "Москва – город кино". В его состав также входят Киностудия Горького, сеть кинотеатров, кинокомиссия и кинозавод "Москино".

В 2025 году площадь кинопарка выросла почти в два раза: с 180 до 356 гектаров. На его территории сняли уже более 200 проектов. Среди них – семейные фильмы "Простоквашино" и "Буратино", военная драма "В списках не значился", сериал "Граница миров" и другие.

Ранее сообщалось, что в кинопарке "Москино" откроется летний лагерь "Молодежь Москвы". Лагерь будет работать с июля по август, подать заявку могут горожане в возрасте от 18 до 35 лет.

Формат отбора зависит от тематики смены, поскольку для некоторых выездов достаточно пройти анкетирование и собеседование, для некоторых – нужно предоставить еще и портфолио. Заявку можно подать на портале "Молодежь Москвы".