Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 11:06

Общество

Сергунина пригласила москвичей и туристов на майскую акцию "День без турникетов"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

С 25 по 31 мая в рамках Московской недели предпринимательства пройдет акция "День без турникетов". Для жителей и гостей столицы подготовят около 200 экскурсий по организациям города. Регистрация на мероприятия уже открыта на сайте проекта, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"К майской акции присоединится больше 130 столичных компаний. Среди них – представители высокотехнологичного бизнеса, производственного сектора, креативных индустрий, сферы общественного питания и многих других. Впервые в рамках проекта проведут онлайн-трансляции с участием руководителей инновационных предприятий. Они расскажут о своем деле и ответят на вопросы зрителей", – отметила она.

Посмотреть прямые эфиры можно будет на странице "Дня без турникетов" в социальных сетях.

Один из новых участников акции – выпускник московской программы "Академия инноваторов". Предприятие специализируется на создании скульптур и арт-объектов высокой детализации. Специалисты покажут процесс производства изделий – от 3D-сканирования до фрезеровки с использованием промышленных роботов.

Впервые свои двери для гостей откроет и крупный отечественный геосервис. Посетители узнают, как обновляются карты, создаются трехмерные модели зданий и пополняется база учреждений. Отдельное внимание уделят внутренним процессам в компании.

Еще москвичей и туристов приглашают познакомиться с работой научно-исследовательского технологического института, выпускающего волоконную оптику. Она необходима для высокоскоростной передачи данных, например интернета или телевизионного сигнала. Желающие примут участие в небольшом эксперименте и увидят, как окружающая среда влияет на продукцию.

Кроме того, в рамках майской акции организуют профильные экскурсии, на которых представители бизнеса смогут обменяться опытом, обсудить эффективные стратегии развития и изучить городские меры поддержки. В числе площадок – бренд одежды, центр аддитивного инжиниринга и химический завод.

Для участия в мероприятиях потребуется предварительная регистрация на сайте проекта.

Ранее ГБУ "Малый бизнес Москвы" пригласило всех желающих на конференцию "Маркетингмания: новые горизонты продаж". Мероприятие состоится 29 мая в рамках Московской недели предпринимательства. Также в программе ожидаются выступления, посвященные актуальным маркетинговым инструментам и стратегиям удержания клиентов.

