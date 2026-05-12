12 мая, 07:18

Форум "День предпринимателя" пройдет в кластере "Ломоносов" 26 мая в рамках Московской недели предпринимательства, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристину Кострому.

Мероприятие объединит свыше 3 тысяч участников, а также более 20 экспертов. Деловую программу выстроят вокруг трех треков – "Бизнес-ориентирование", "Предпринимательская карта" и "Вектор возможностей".

В рамках первого из них спикеры обсудят возможности, навыки и сам рынок в условиях быстро меняющейся экономики. Среди тем также заявлены создание сильного личного бренда и построение устойчивых бизнес-процессов. В следующем блоке участники узнают о долгосрочном партнерстве, развитии экосистем и применении искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе.

Последней темой форума станет трек "Вектор возможностей", который пройдет в формате интерактивного шоу. Участники обсудят, как принимать стратегические решения в условиях неопределенности.

Отдельно эксперты расскажут о том, как бизнесу сохранять устойчивость и эффективно адаптироваться к изменению рынка. Кроме того, ожидаются мастер-классы по маркетингу, внедрению ИИ и сложным переговорам.

Ранее москвичей приглашали на бесплатные тренинги для развития навыков для трудоустройства, карьерного роста и открытия собственного дела, которые пройдут в центрах "Моя карьера" и "Моя работа". Принять участие можно по предварительной регистрации.

