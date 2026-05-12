12 мая, 08:41

WSJ: ОАЭ могли нанести удары по территории Ирана

Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) могли нанести удары по территории Ирана, в частности по нефтеперерабатывающему (НПЗ) заводу на острове Лаван, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Газета, ссылаясь на источники, утверждает, что предполагаемая атака на иранский НПЗ не вызвала негативной реакции Соединенных Штатов, которые, напротив, втайне приветствовали присоединение ОАЭ к конфликту.

Эскалация на Ближнем Востоке произошла после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе. Также она закрыла Ормузский пролив для судов.

Американский лидер Дональд Трамп допускал возможность заключения сделки с Ираном до 14–15 мая. В противном случае, по его словам, Вашингтону "придется снова начать бомбить без пощады".

Иран предложил США 30-дневные переговоры по ядерной программе

