12 мая, 07:29

Происшествия

Силы ПВО уничтожили 27 БПЛА над 3 регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 27 вражеских БПЛА над регионами страны в ночь на 12 мая, сообщает Минобороны РФ.

В частности, в период с 00:00 до 07:00 по московскому времени российские военные сбили украинские дроны самолетного типа над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

Перемирие в зоне СВО, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, истекло в ночь на 12-е число. Договоренность о прекращении огня действовала с 9 по 11 мая.

За этот период украинские войска нарушили режим прекращения огня 23 802 раза. При этом российские военные зеркально реагировали на нарушения режима и ответными ударами поражали огневые позиции и пункты управления беспилотниками.

