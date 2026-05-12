Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 08:09

Общество

Туманы с видимостью до 300 метров накрыли Москву

Фото: Москва 24

Туманы с видимостью 300–500 метров накрыли юг Москвы и Подмосковье утром 12 мая, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Кроме того, туманы зафиксированы во Владимирской, Тульской, Калужской, Брянской, Курской, Орловской и Костромской областях. По словам Леуса, скопления воды в воздухе будут рассеиваться по мере прогрева воздушных масс и исчезнут к 10:00 –11:00. Местами они сменятся моросью и небольшими дождями.

"Ближайшей ночью и утром в среду (13 мая. – Прим. ред.) в регионе вновь возможно образование густых дымок и очагов туманов", – подчеркнул специалист.

Днем 12-го числа в Москве ожидается 18–20 градусов тепла. В отдельных районах столицы прогнозируется кратковременный дождь.

При этом метеорологическое лето наступит в городе уже на следующий день, 13 мая. Воздух прогреется до 23 градусов.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика