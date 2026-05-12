Туманы с видимостью до 300 метров накрыли Москву

Фото: Москва 24

Туманы с видимостью 300–500 метров накрыли юг Москвы и Подмосковье утром 12 мая, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Кроме того, туманы зафиксированы во Владимирской, Тульской, Калужской, Брянской, Курской, Орловской и Костромской областях. По словам Леуса, скопления воды в воздухе будут рассеиваться по мере прогрева воздушных масс и исчезнут к 10:00 –11:00. Местами они сменятся моросью и небольшими дождями.



"Ближайшей ночью и утром в среду (13 мая. – Прим. ред.) в регионе вновь возможно образование густых дымок и очагов туманов", – подчеркнул специалист.



Днем 12-го числа в Москве ожидается 18–20 градусов тепла. В отдельных районах столицы прогнозируется кратковременный дождь.

При этом метеорологическое лето наступит в городе уже на следующий день, 13 мая. Воздух прогреется до 23 градусов.

