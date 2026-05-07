Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 16:55

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Позднякова: купальный сезон в Москве может начаться в конце мая

Синоптик рассказала, когда в Москве начнется купальный сезон

Фото: Москва 24

Купальный сезон в столице в этом году, вероятно, откроется не раньше конца мая. Такой прогноз в беседе с Москвой 24 дала ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.

По традиции в средней полосе России можно начинать купаться на следующий день после Троицына дня, который в 2026-м выпадает на 31 мая.

"Скорее всего, так и произойдет", – выразила уверенность синоптик.

Она отметила, что в последние 3–4 дня температура воды повысилась благодаря теплой погоде, однако в скором времени она понизится из-за вновь ожидаемого похолодания.

Сам сезон же можно считать открытым, когда температурные значения воды достигнут 16–17 градусов.

"Но это не купание, как в Черном море: при такой температуре получится только окунуться, охладиться", – заключила Позднякова.

Схожий прогноз ранее давал и метеоролог Николай Терешонок, заявлявший, что пляжный сезон в Москве и Центральном регионе России стартует с прогрева воды до 18–20 градусов. Таких значений можно ожидать в середине июня.

Тем временем специалисты в мегаполисе уже приступили к подготовке водоемов перед открытием купального сезона. Водолазы обследуют дно бассейнов, удаляя мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть туда осенью и зимой. Процесс проходит в несколько этапов, включая избавление от крупных отходов и повторную очистку.

"Московский патруль": водолазы начали подготовку столичных пляжей к купальному сезону

Читайте также


обществопогодагородэксклюзив

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика