Эксперт Коломацкая: опоздание более чем на 30 минут наносит урон репутации

Опоздания не более чем на 5–7 минут допустимы с точки зрения этикета, однако важно предупреждать об этом другую сторону заранее. Об этом Москве 24 рассказала специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

Ранее одно из зарубежных исследований показало, что зумеры считают нормальным опаздывать на встречи на 10 минут. Люди более старшего возраста относятся к этому строже, а те, кому за 60, вовсе не терпят опозданий, сообщило издание Fortune.

Коломацкая напомнила, что пунктуальность – это язык доверия и уважения: когда человек приходит вовремя, он невербально сообщает, что время других людей для него ценно. И поколению, которое выросло с возможностью ставить уведомление на телефоне, особенно важно выполнять правило четкого соблюдения временных договоренностей.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям Согласно классическому деловому этикету, лучше вовсе не опаздывать либо задерживаться не более чем на 5–7 минут. Это время другая сторона может потратить на какие-то организационные дела: подключить технику, разлить воду, открыть ноутбук. 10–15 минут является уже нежелательным максимумом, а все, что свыше, – серьезное нарушение и неуважение к чужим планам.

Опоздание более чем на 30 минут без предупреждения – это фактически срыв встречи и удар по собственному репутационному имиджу, предупредила специалист.

Если опоздание все же неизбежно, важно предупредить об этом как можно раньше и принести извинения до своего появления. Это может звучать примерно так: "Прошу прощения за задержку. Спасибо за ожидание". И в дополнение нужно кратко объяснить причину.

"Уже на месте длительные оправдания ни к чему – это вторичный шум: не стоит тратить время присутствующих и дождавшихся опоздавшего", – пояснила специалист.

Кроме того, важно помнить, что, если встреча проходит на территории принимающей стороны, ни в коем случае нельзя приходить заранее, потому что это так же неэтично, как и опоздать. И только если встреча проходит на нейтральной территории, например в ресторане, можно прийти за пять минут, заключила Коломацкая.

