07 мая, 17:26

Эксперт Коломацкая: опоздание более чем на 30 минут наносит урон репутации

Эксперт по этикету рассказала, на какое время допустимо опаздывать

Опоздания не более чем на 5–7 минут допустимы с точки зрения этикета, однако важно предупреждать об этом другую сторону заранее. Об этом Москве 24 рассказала специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

Ранее одно из зарубежных исследований показало, что зумеры считают нормальным опаздывать на встречи на 10 минут. Люди более старшего возраста относятся к этому строже, а те, кому за 60, вовсе не терпят опозданий, сообщило издание Fortune.

Коломацкая напомнила, что пунктуальность – это язык доверия и уважения: когда человек приходит вовремя, он невербально сообщает, что время других людей для него ценно. И поколению, которое выросло с возможностью ставить уведомление на телефоне, особенно важно выполнять правило четкого соблюдения временных договоренностей.

Согласно классическому деловому этикету, лучше вовсе не опаздывать либо задерживаться не более чем на 5–7 минут. Это время другая сторона может потратить на какие-то организационные дела: подключить технику, разлить воду, открыть ноутбук. 10–15 минут является уже нежелательным максимумом, а все, что свыше, – серьезное нарушение и неуважение к чужим планам.
Надежда Коломацкая
специалист по этикету и эффективным коммуникациям

Опоздание более чем на 30 минут без предупреждения – это фактически срыв встречи и удар по собственному репутационному имиджу, предупредила специалист.

Если опоздание все же неизбежно, важно предупредить об этом как можно раньше и принести извинения до своего появления. Это может звучать примерно так: "Прошу прощения за задержку. Спасибо за ожидание". И в дополнение нужно кратко объяснить причину.

"Уже на месте длительные оправдания ни к чему – это вторичный шум: не стоит тратить время присутствующих и дождавшихся опоздавшего", – пояснила специалист.

Кроме того, важно помнить, что, если встреча проходит на территории принимающей стороны, ни в коем случае нельзя приходить заранее, потому что это так же неэтично, как и опоздать. И только если встреча проходит на нейтральной территории, например в ресторане, можно прийти за пять минут, заключила Коломацкая.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева посоветовала не удалять отправленные сообщения просто так. Надо обязательно написать адресату о причине такого действия. К примеру: "Прошу прощения, информация больше не актуальна".

