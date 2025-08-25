Эксперт Коломацкая: фразу "я вас услышал" стоит избегать в общении с коллегами

Фото: 123RF/halfpoint

Фразы "я вас услышал" и "заранее спасибо" неприлично употреблять в деловом общении. Таким мнением с Москвой 24 поделилась специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

Ранее стало известно, что россиянам при общении на работе ближе нейтрально-деловой или дружеский стиль, но без панибратства. При этом больше всего жителей страны раздражают различные канцеляризмы, такие как "прошу рассмотреть возможность", "просьба принять к сведению". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

По мнению Коломацкой, даже с коллегами, с которыми установились доверительные отношения, следует придерживаться правил, создающих деловой настрой. В том числе фразу "привет, как дела?", демонстрирующую некую фамильярность, лучше заменить на более нейтральную "добрый день".



Надежда Коломацкая специалист по этикету и клиентскому сервису Нецензурная лексика, жаргон и любые фразы, которые могут быть восприняты оппонентом как неуважительные, грубые, оскорбительные, использоваться не должны. Они сразу понижают статус говорящего. В том числе и такие конструкции, как "я вас услышал", потому что они звучат высокомерно: мы как бы ставим границу между собой и собеседником. Лучше будет сказать "благодарю за уточнение" или "принял к сведению".

Очень аккуратными нужно быть с сарказмом и иронией: они часто портят взаимоотношения, потому что никому не приятно слушать насмешки в свой адрес.

"И тем более табу – переход на личности, критика внешности, личной жизни. В деловой сфере принято оценивать человека по профессиональным компетенциям, а не в коем случае не по возрастным и каким-то личным характеристикам", – подчеркнула Коломацкая.

Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от использования популярной фразы "заранее спасибо", потому что она звучит достаточно манипулятивно, как бы вынуждая человека что-то сделать. Поэтому лучше сказать, например, "буду признателен..." (за ответ или какие-либо другие действия).

Также надо помнить, что в обществе не принято подчеркивать аспекты, связанные с физиологией. Поэтому, например, не стоит употреблять фразу "мне нужно в туалет" или говорить чихнувшему собеседнику "будьте здоровы", отметила специалист.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и клиентскому сервису Еще рекомендую избегать в деловом общении фраз, демонстрирующих непрофессиональность, некомпетентность. Например, "это не моя работа", "я за это не отвечаю", "я не знаю". Лучше использовать "я уточню, кто этим занимается и как с этим справиться", "я могу вам помочь в этом вопросе, но мне нужно уточнить некоторые нюансы", "я уточню информацию и вернусь к вам с ответом".

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева рассказала, что не стоит сокращать слова вежливости в деловой переписке: "спс" вместо "спасибо", "пжлст" вместо "пожалуйста". Кроме того, она не советовала использовать эмодзи в классической переписке по электронной почте или в чате с руководителем.

