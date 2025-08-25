Эксперт Коломацкая: фразу "я вас услышал" стоит избегать в общении с коллегами

25 августа, 13:28Общество
Фото: 123RF/halfpoint
Фразы "я вас услышал" и "заранее спасибо" неприлично употреблять в деловом общении. Таким мнением с Москвой 24 поделилась специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.
Ранее стало известно, что россиянам при общении на работе ближе нейтрально-деловой или дружеский стиль, но без панибратства. При этом больше всего жителей страны раздражают различные канцеляризмы, такие как "прошу рассмотреть возможность", "просьба принять к сведению". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.
По мнению Коломацкой, даже с коллегами, с которыми установились доверительные отношения, следует придерживаться правил, создающих деловой настрой. В том числе фразу "привет, как дела?", демонстрирующую некую фамильярность, лучше заменить на более нейтральную "добрый день".
Очень аккуратными нужно быть с сарказмом и иронией: они часто портят взаимоотношения, потому что никому не приятно слушать насмешки в свой адрес.
"И тем более табу – переход на личности, критика внешности, личной жизни. В деловой сфере принято оценивать человека по профессиональным компетенциям, а не в коем случае не по возрастным и каким-то личным характеристикам", – подчеркнула Коломацкая.
Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от использования популярной фразы "заранее спасибо", потому что она звучит достаточно манипулятивно, как бы вынуждая человека что-то сделать. Поэтому лучше сказать, например, "буду признателен..." (за ответ или какие-либо другие действия).
Также надо помнить, что в обществе не принято подчеркивать аспекты, связанные с физиологией. Поэтому, например, не стоит употреблять фразу "мне нужно в туалет" или говорить чихнувшему собеседнику "будьте здоровы", отметила специалист.
Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева рассказала, что не стоит сокращать слова вежливости в деловой переписке: "спс" вместо "спасибо", "пжлст" вместо "пожалуйста". Кроме того, она не советовала использовать эмодзи в классической переписке по электронной почте или в чате с руководителем.