Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Новобойковское в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, село взяли под контроль подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий.

Ранее ВС РФ поразили украинский истребитель F-16 в зоне СВО. По словам командира дивизиона с позывным "Север", операция по уничтожению воздушного судна была продумана и тщательно спланирована.

Для поражения цели потребовались две ракеты. Первая позволила поразить самолет, а вторая – окончательно его уничтожить.

