Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 12:53

Политика

ВС РФ освободили Зеленое в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль поселок Зеленое в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить данный населенный пункт удалось благодаря продвижению в глубину обороны противника подразделения группировки войск "Восток". Помимо этого, в течение недели военные освободили Братское в Днепропетровской области.

Благодаря слаженным действиям подразделения группировки войск "Север" было взято под контроль село Грабовское в Сумской области. В свою очередь, подразделение группировки войск "Запад", продвигаясь в глубину обороны противника, освободило населенный пункт Подолы в Харьковской области.

Кроме того, в результате решительных действий подразделения "Южной" группировки войск было взято под контроль село Бондарное в ДНР.

За прошлый год потери украинской армии составили более 510 тысяч человек убитыми и ранеными. Помимо этого, в 2025-м российские бойцы уничтожили 19 самолетов ВСУ, более 50 зенитных ракетных комплексов, свыше 67 тысяч беспилотников и прочей техники.

Российские войска продвигаются на всех направлениях в зоне СВО

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика