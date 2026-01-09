Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль поселок Зеленое в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить данный населенный пункт удалось благодаря продвижению в глубину обороны противника подразделения группировки войск "Восток". Помимо этого, в течение недели военные освободили Братское в Днепропетровской области.

Благодаря слаженным действиям подразделения группировки войск "Север" было взято под контроль село Грабовское в Сумской области. В свою очередь, подразделение группировки войск "Запад", продвигаясь в глубину обороны противника, освободило населенный пункт Подолы в Харьковской области.

Кроме того, в результате решительных действий подразделения "Южной" группировки войск было взято под контроль село Бондарное в ДНР.

За прошлый год потери украинской армии составили более 510 тысяч человек убитыми и ранеными. Помимо этого, в 2025-м российские бойцы уничтожили 19 самолетов ВСУ, более 50 зенитных ракетных комплексов, свыше 67 тысяч беспилотников и прочей техники.

