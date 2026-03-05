Россия увеличит квоту на обучение в стране для студентов из ЦАР

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Россия увеличит квоту на обучение в стране для студентов из Центральноафриканской Республики. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой.

"Очень надеемся, что эта работа будет продолжена", – отметил российский президент.

Он также поблагодарил Туадеру за развитие и популяризацию русского языка в ЦАР. Путин отметил, что проинформирован об успешной работе центра русского языка в республике.

