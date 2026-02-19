В РФ выросло число студентов из недружественных стран

Фото: depositphotos/kasto

В России в 2025 году стало больше студентов из Латвии и Эстонии. На это указывает статистика Минобрнауки, с которой ознакомилась газета "Ведомости".

По информации министерства, в 2024/25 учебном году в вузах России было 605 студентов из Латвии и 363 – из Эстонии. В 2025/26 учебном году учащихся из Латвии стало 615, а из Эстонии – 380.

Уточняется, что эти две страны вместе с Украиной входят в топ-3 недружественных стран по числу студентов, которые обучаются в российских вузах. Также в России стало немного больше студентов из Норвегии, Новой Зеландии, Румынии и с Кипра. По остальным недружественным странам отмечается спад. Например, студентов из Литвы раньше было 163 человека, а теперь их стало 153.

По словам замдиректора Института Европы РАН Владислава Белова, в странах Балтии заметную роль играют демографические причины: доля русских, для которых получение образования на родном языке затруднено, достигает примерно 23% в Латвии и около 22% в Эстонии.

В свою очередь, политолог Владимир Оленченко отметил, что русскоязычным гражданам Латвии и Эстонии важно поддерживать деловые связи. В этом помогает обучение в России. Владение русским языком является конкурентным преимуществом в Евросоюзе.

Вместе с тем студентов из Румынии в этом учебном году стало 24, тогда как ранее их было 15. Преподаватель кафедры политологии МГЛУ Алина Азаренкова отметила, что это могут быть граждане Молдавии, в том числе непризнанного Приднестровья, которые имеют как российские, так и румынские паспорта. Причем подаваться по румынскому документу некоторым приходится из-за ограничений квот Россотрудничества, так как по молдавскому пройти не получится.

Что касается Кипра, в этом учебном году число студентов оттуда выросло с 27 до 41. Новозеландцев было 2, а стало 3. Норвежцев было 7, а стало 8.

Число студентов из Словакии, Канады, Нидерландов, Словении и Исландии не изменилось.

При этом число студентов из многих недружественных стран продемонстрировало спад. Например, число обучающихся с Украины сократилось на треть – с 3 646 до 2 295. Среди возможных причин – изменения оснований для поступления и получения российского гражданства, предположил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Он напомнил, что 10 лет назад в России было 23 тысячи обучающихся из Украины.

Четвертое место по числу студентов из недружественных государств заняла Южная Корея. В 2024 году в России было 319 учащихся из этой страны, а в 2025-м их стало 258. Пятой стала Германия (с 208 до 207), шестой – Болгария (с 189 до 168). Седьмое место у США (с 100 до 97). Следом идут Греция (с 96 до 87), Италия (с 86 до 81) и Япония (с 75 до 61).

Статистику по США и Европе специалисты объясняют инерцией структуры академических связей и обменов, пересечениями культуры и экономики, двойными гражданствами. С Южной Кореей и Японией Россию связывает туризм, отметил доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. Среди студентов из этих стран много лингвистов и гуманитариев-русистов, добавил научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Терских.

Также в России есть студенты из Австрии (было 19 – стало 18), Великобритании (35 и 27), Чехии (24 и 19), Испании (43 и 38), Польши (26 и 15), Венгрии (23 и 20), Албании (41 и 32), Черногории (32 и 27), Северной Македонии (48 и 41) и Финляндии (32 и 28).

Общее количество студентов из недружественных государств в России в 2024 году составило 6 521 человек, а в 2025-м – 4 983. В пресс-службе Минобрнауки отметили, что, хотя объемы сотрудничества с этими странами в сфере образования сократились, они все еще продолжаются.

При этом отбор студентов из Европы, США, Австралии и Канады происходит в условиях санкций, напомнили в пресс-службе Россотрудничества. Местные профильные ведомства не сотрудничают с российскими. Однако важно поддерживать кандидатов, чем и занимается Россия.

В общей сложности в стране по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучаются граждане 179 государств. Много студентов из стран СНГ, Индии и Китая. Если смотреть на общее число, то всего в России 414 тысяч иностранных студентов, подчеркнул замдиректора Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Кирилл Тюрчев.

Ранее Минздрав утвердил минимальные баллы для поступления в медвузы РФ в 2026 году. Например, чтобы поступить в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова на "сестринское дело", нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, биологии и химии. Для направлений "лечебное дело", "педиатрия" и "стоматология" потребуется получить 55 баллов по этим же предметам. Для обучения на фармацевта следует иметь хотя бы 45 баллов по тем же предметам.

