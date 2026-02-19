19 февраля, 10:55Общество
Москвичам посоветовали перенести поездки на автомобиле на вечер после 20:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Водителям в Москве посоветовали перенести поездки на автомобиле на вечер четверга, 19 февраля, после 20:30. С такой рекомендацией выступила пресс-служба столичного Дептранса.
"Сегодня в Москве очень сильный снегопад, и возможны локальные ограничения движения в центре города. Из-за этого поездка на автомобиле займет значительно больше времени, чем обычно", – указали в ведомстве.
В связи с этим жителям и гостям города рекомендовали пользоваться метро. Это в том числе поможет коммунальным службам быстрее убрать снег, отметили представители департамента.
В Москву пришел мощный снежный циклон "Валли" – снегопад начался в южных районах Подмосковья вскоре после полуночи 19 февраля, а затем распространился на ТиНАО. Ожидается, что пик непогоды будет сохраняться до 16:00–17:00, после чего интенсивность осадков снизится. Тем не менее полностью снег прекратится лишь к утру 20 февраля.
Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности для столичного региона,. Предупреждение будет актуально до полуночи 20-го числа.
Коммунальные службы уже ликвидируют последствия непогоды. Во всех районах организованы работы по расчистке снега.
