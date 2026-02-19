Форма поиска по сайту

19 февраля, 10:55

Общество

Москвичам посоветовали перенести поездки на автомобиле на вечер после 20:30

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водителям в Москве посоветовали перенести поездки на автомобиле на вечер четверга, 19 февраля, после 20:30. С такой рекомендацией выступила пресс-служба столичного Дептранса.

"Сегодня в Москве очень сильный снегопад, и возможны локальные ограничения движения в центре города. Из-за этого поездка на автомобиле займет значительно больше времени, чем обычно", – указали в ведомстве.

В связи с этим жителям и гостям города рекомендовали пользоваться метро. Это в том числе поможет коммунальным службам быстрее убрать снег, отметили представители департамента.

В Москву пришел мощный снежный циклон "Валли" – снегопад начался в южных районах Подмосковья вскоре после полуночи 19 февраля, а затем распространился на ТиНАО. Ожидается, что пик непогоды будет сохраняться до 16:00–17:00, после чего интенсивность осадков снизится. Тем не менее полностью снег прекратится лишь к утру 20 февраля.

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности для столичного региона,. Предупреждение будет актуально до полуночи 20-го числа.

Коммунальные службы уже ликвидируют последствия непогоды. Во всех районах организованы работы по расчистке снега.

Рекордная высота сугробов может быть установлена в Москве 19 февраля

