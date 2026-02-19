Сугробы в Москве выросли на 6–7 см

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сугробы в Москве за утро четверга, 19 февраля, подросли на 6–7 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За 3 часа сугробы в Москве выросли на ВДНХ с 43 до 49 сантиметров, на Балчуге с 51 до 58 сантиметров, в Тушине с 52 до 54 сантиметров", – написал он в своем телеграм-канале.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву в четверг. Ожидается, что в период с утра 19-го числа по утро 20-го числа в городе выпадет более 50% от месячной нормы осадков. Всего в этот период в столице ожидается до 25 миллиметров осадков, а сугробы могут вырасти на 34 сантиметра, из-за чего общая высота снежного покрова достигнет 80 сантиметров.

Городские службы уже приступили к ликвидации последствий сильного снегопада. Рано утром специалисты провели сплошную механизированную уборку проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков циклы уборки будут повторяться.

Также москвичей предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта. Из-за непогоды некоторые маршруты могут быть оперативно скорректированы.

