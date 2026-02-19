Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 11:25

Шоу-бизнес

Актер Копейкин рассказал, почему его бросают девушки

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Девушки бросают актера Вячеслава Копейкина, сыгравшего Турбо в сериале "Слово пацана", из-за его нежелания причинять боль. Об этом артист рассказал в интервью Москве 24.

"В моем опыте в основном бросали меня – по причине того, что я никогда не хотел делать больно как раз. <…> Я до последнего тянул. Понимаю, что и я уже не хочу, и я вижу, что и человек не хочет", – признался Копейкин.

По его словам, в таких случаях он ждал, что решение о разрыве примет другой человек, чтобы "не быть плохим".

"Тащишь (чемодан. – Прим. ред.) в надежде, что все исправится. А у него уже и колеса не работают, и вообще нужно давно другой чемодан купить", – метафорично отметил артист.

Большое интервью с актером Вячеславом Копейкиным выйдет на телеканале Москва 24 в четверг, 19 февраля, в 16:25.

Ранее стало известно, что блогер Аврора Киба и певец Григорий Лепс расстались. По словам Кибы, они всегда будут друг для друга близкими людьми, однако теперь каждый пойдет своим путем дальше.

Позже мать девушки Татьяна рассказала, что была недовольна романом дочери с 63-летним певцом.

Читайте также


шоу-бизнесэксклюзив

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика