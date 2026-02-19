Актер Копейкин рассказал, почему его бросают девушки

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Девушки бросают актера Вячеслава Копейкина, сыгравшего Турбо в сериале "Слово пацана", из-за его нежелания причинять боль. Об этом артист рассказал в интервью Москве 24.

"В моем опыте в основном бросали меня – по причине того, что я никогда не хотел делать больно как раз. <…> Я до последнего тянул. Понимаю, что и я уже не хочу, и я вижу, что и человек не хочет", – признался Копейкин.

По его словам, в таких случаях он ждал, что решение о разрыве примет другой человек, чтобы "не быть плохим".

"Тащишь (чемодан. – Прим. ред.) в надежде, что все исправится. А у него уже и колеса не работают, и вообще нужно давно другой чемодан купить", – метафорично отметил артист.

Большое интервью с актером Вячеславом Копейкиным выйдет на телеканале Москва 24 в четверг, 19 февраля, в 16:25.

Ранее стало известно, что блогер Аврора Киба и певец Григорий Лепс расстались. По словам Кибы, они всегда будут друг для друга близкими людьми, однако теперь каждый пойдет своим путем дальше.

Позже мать девушки Татьяна рассказала, что была недовольна романом дочери с 63-летним певцом.