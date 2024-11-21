"Слово пацана" заняло первое место среди сериалов по интересу в РФ за год

Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Институт развития интернета; START; Телекомпания НТВ; Тумач Продакшн; Видеосервис Wink

Сериал "Слово Пацана: Кровь на асфальте" возглавил топ-30 сериалов по интересу со стороны россиян за последние 12 месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента по работе с клиентами и аналитике данных одной из исследовательских компаний Ирину Суанову.

Второе место занял сериал "Жизнь по вызову", третье – "Волшебный участок", четвертое – "Универ". Суанова уточнила, что анализ был сделан не только на основе поисковых систем, но и на основе поиска в приложениях кинотеатров, в YouTube и на пиратских сайтах.

В топ также попали три турецких и два корейских сериала. Из американских сериалов в рейтинге есть "Пацаны", "Дом дракона", Fallout, "Сверхъестественное" и "Джек Риччер".

Ранее "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал самым узнаваемым российским сериалом 2023 года. В тройку лидеров также вошли "Папины дочки. Новые" и "Король и Шут". В исследование включались оригинальные профессиональные сериалы из РФ, снятые онлайн-платформами самостоятельно, а также полнометражные фильмы, где кинотеатры выступали продюсерами.

По количеству просмотров в лидерах также оказались "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Папины дочки. Новые" – их посмотрели 40,5 и 26% опрошенных соответственно. На третьем, четвертом и пятом местах оказались "Мосгаз. Последнее дело Черкасова", "СуперИвановы" и "Король и Шут".