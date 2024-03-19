"Слово пацана" стал самым узнаваемым российским сериалом 2023 года

Фото: кадр из фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер –Жора Крыжовников;/производство – Институт развития интернета, START, Телекомпания НТВ, Тумач Продакшн, Видеосервис Wink

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал самым узнаваемым российским сериалом 2023 года. Об этом пишет агентство TelecomDaily.

В тройку лидеров также вошли "Папины дочки. Новые" и "Король и Шут". В агентстве подчеркнули, что в исследование включались оригинальные профессиональные сериалы из РФ, снятые онлайн-платформами самостоятельно, а также полнометражные фильмы, где кинотеатры выступали продюсерами.

По количеству просмотров в лидерах также оказались "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Папины дочки. Новые" – их посмотрели 40,5 и 26% опрошенных соответственно. На третьем, четвертом и пятом местах оказались "Мосгаз. Последнее дело Черкасова", "СуперИвановы" и "Король и Шут".



"За 2023 год онлайн-кинотеатры выпустили 156 оригинальных проектов, что на 57% больше, чем годом ранее", – говорится в исследовании.



Ранее зрители одного из порталов назвали "Слово пацана" самым популярным по версии зрителей. На втором и третьем местах оказались фильмы "Вызов" и "Чебурашка". Среди полнометражных кинокартин тройку замкнула мелодрама "Непослушная".





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